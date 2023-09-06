Последнее предупреждение получил подрядчик из Якутии, который строит школу в Брянске

Фото: Брянская городская администрация

Подрядчику из Якутии, который выиграл через электронные торги контракт на строительство учебного заведения в старом аэропорту Брянска, получил последнее предупреждение.

«Школа на 1225 мест должна быть построена по типовому проекту, как и 71-я. Стоимость контракта – 1 млрд. 290 млн рублей. До конца этого года якутская компания «РусСтрой» должна освоить 825 млн. рублей. По факту – только 74 млн», - уточнили в мэрии.

Риск срыва контракта велик. Подрядчику было дано 10 дней для того, чтобы ликвидировать отставание. Тогда на строительную площадку приезжал глава Брянской городской администрации Александр Макаров совместно с представителем прокуратуры.

Судя по сложившейся ситуации, планы не осуществятся – власть в лице Александра Макарова намерена разорвать контракт в одностороннем порядке.