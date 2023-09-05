Мэрия Брянска анонсировала программу празднования Дня города

Фото: Пресс-служба администрации города Брянска
В День города брянцы смогут стать участниками различных мероприятий. Правда, полюбившегося Парада поколений и традиционного салюта в текущем году не будет, сообщила пресс-служба мэрии.
При этом с 7 сентября начнется праздничная декада. Программа предполагает книжные экспозиции в библиотеках, патриотические концерты и акция «Поём двором», а также благотворительные кинопоказы и другие культурные события.
Одновременно стартует ряд спортивных состязаний. Запланированы показательные выступления, баскетбольные, волейбольный матчи, турниры по пулевой стрельбе, спортивному ориентированию и соревнования любителей русских шашек.
Кроме того, для горожан предусмотрены экскурсионные троллейбусные маршруты и мероприятия с участием исторических клубов.
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