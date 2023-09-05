Мэрия Брянска анонсировала программу празднования Дня города

Фото: Пресс-служба администрации города Брянска

В День города брянцы смогут стать участниками различных мероприятий. Правда, полюбившегося Парада поколений и традиционного салюта в текущем году не будет, сообщила пресс-служба мэрии.

При этом с 7 сентября начнется праздничная декада. Программа предполагает книжные экспозиции в библиотеках, патриотические концерты и акция «Поём двором», а также благотворительные кинопоказы и другие культурные события.

Одновременно стартует ряд спортивных состязаний. Запланированы показательные выступления, баскетбольные, волейбольный матчи, турниры по пулевой стрельбе, спортивному ориентированию и соревнования любителей русских шашек.

Кроме того, для горожан предусмотрены экскурсионные троллейбусные маршруты и мероприятия с участием исторических клубов.

0+