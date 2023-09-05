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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:25

В Брянске продолжается благоустройство улицы Калинина

Капремонт проходит по дорожному нацпроекту
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: МКУ «УЖКХ» Брянск

Фото: МКУ «УЖКХ» Брянск

В Советском районе Брянска уверенными темпами продолжается ремонт автострады по улице Калинина. Речь идет о благоустройстве отрезка пути от дома №209 до дома №272. На объекте задействованы специалисты АО «Брянскавтодор».

В рамках запланированного улица преобразится полностью. В нормативное состояние приведут не только проезжую часть, но и тротуары, а также обновят освещение. В настоящее время рабочие заняты укладкой верхнего слоя дорожного покрытия.

Благоустройство стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в городском управлении ЖКХ.