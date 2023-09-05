В Брянске продолжается благоустройство улицы Калинина

Фото: МКУ «УЖКХ» Брянск

В Советском районе Брянска уверенными темпами продолжается ремонт автострады по улице Калинина. Речь идет о благоустройстве отрезка пути от дома №209 до дома №272. На объекте задействованы специалисты АО «Брянскавтодор».

В рамках запланированного улица преобразится полностью. В нормативное состояние приведут не только проезжую часть, но и тротуары, а также обновят освещение. В настоящее время рабочие заняты укладкой верхнего слоя дорожного покрытия.

Благоустройство стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в городском управлении ЖКХ.