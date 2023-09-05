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НовостиОбщество5 сентября 2023 9:44

Каратист из Брянска попал в топ-5 сильнейших по стране

Первое место занял более опытный спортсмен из Челябинска
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Брянская городская администрация

Фото: Брянская городская администрация

В первые выходные сентября в городе Клин Московской области прошел Чемпионат России по карате (дисциплина ПОДА-ката). Брянскую команду представил спортсмен БРОО «Федерация Каратэ» Владимир Шестаков.

«По итогам соревнований Владимир Шестаков занял 5 место, немного уступив более опытному спортсмену из Челябинска в поединке за «бронзу». Однако главный тренер сборной команды России Юрий Румянцев отметил хороший уровень нашего спортсмена, как основного претендента в молодежную сборную страны для участия в Первенстве Европы, которое пройдет в следующем году», - уточнили в мэрии.