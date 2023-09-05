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НовостиОбщество5 сентября 2023 9:38

Информация о минировании гимназии №4 в Брянске не подтвердилась

Письмо о минировании пришло на почту ГТРК
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Брянская городская администрация

Фото: Брянская городская администрация

Сегодня на электронную почту ВГТРК «Брянск» поступило сообщение о том, что здание гимназии №4 в Володарском районе заминировано. Сотрудники телерадиокомпании тут же обратились за помощью в правоохранительные органы. Оперативно к учебному заведению прибыла Росгвардия, представители управления образования Брянской городской администрации.

«На время проведения проверки все гимназисты и педагогический состав были эвакуированы. После тщательного осмотра всех помещений с помощью сотрудников кинологической службы выяснилось, что сообщение было ложным. В данный момент занятия в гимназии возобновлены», - рассказали в горадминистрации.