Ремонт Вечного огня в Фокинском районе Брянской области завершат ко Дню города

Фото: Брянская городская администрация

Пилон в честь участников Великой Отечественной войны и Вечный огонь, расположенные в сквере по улице Красных Партизан в Фокинском районе, ремонтируют по программе инициативного бюджетирования.

«С предложением благоустроить это место выступили ТОСы Фокинки. На восстановление памятника и территории вокруг него из областного бюджета было выделено 2,5 млн. рублей», - сообщили власти города.

Глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов проконтролировал ход работ на объекте. Строители уже отремонтировали лавочки и урны, стела памятника отпескоструена и отреставрирована, произведён демонтаж старой плитки, сейчас подрядчик — ИП Постоев А.В — укладывает новую.

До завершения работ осталось совсем немного, по словам представителя подрядной организации, всё должны успеть к 17 сентября.