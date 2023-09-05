В августе выдачи ипотеки в России достигли рекордных 800 млрд рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По оценке ВТБ, в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат «обогнал» пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. В целом по итогам восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года.

ВТБ в августе также поставил рекорд: в этом месяце ипотеку в банке получили около 35,3 тысячи клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей, что на 46% превысило итоги июля. Регионами-лидерами по объему выдач стали Москва и область (более 51,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (15 млрд), Республика Татарстан (8,7 млрд). В топ-5 также вошли Краснодарский край (8,2 млрд) и Новосибирская область (5,3 млрд).

«Помимо объективного желания россиян улучшать свои жилищные условия, в августе вклад в динамику рынка ипотеки внес ажиотажный спрос на фоне грядущего повышения ставок по базовым программам. Только в нашем банке интерес к жилищным кредитам перед изменением условий подскочил сразу на 40%», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что на фоне роста рынка ипотечные заемщики демонстрируют высокую ответственность при обслуживании ипотечных договоров. Общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте по-прежнему составляет менее 1%.