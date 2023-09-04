ВСУ дважды пытались атаковать Брянскую область с воздуха

Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

Две атаки ВСУ в небе над Брянской областью были пресечены силами российской противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, один из беспилотников намеревался ударить по Клинцовской ТЭЦ. Второй удар украинские террористы направили в сторону Выгоничского района. Летательный аппарат упал в поле.

Обе попытки были подавлены с помощью РЭБ. Никто не пострадал, разрушений также нет. Последствия атак устраняются специалистами экстренных служб.