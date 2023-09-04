Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2023 14:52

ВСУ дважды пытались атаковать Брянскую область с воздуха

Беспилотники подавлены силами РЭБ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

Две атаки ВСУ в небе над Брянской областью были пресечены силами российской противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, один из беспилотников намеревался ударить по Клинцовской ТЭЦ. Второй удар украинские террористы направили в сторону Выгоничского района. Летательный аппарат упал в поле.

Обе попытки были подавлены с помощью РЭБ. Никто не пострадал, разрушений также нет. Последствия атак устраняются специалистами экстренных служб.