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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 14:44

Трое детей в брянском селе Бошино погибли из-за неисправного водонангревателя

Злополучный прибор установил отец погибших малышей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Прокуратура Брянской области

Фото: Прокуратура Брянской области

В Брянской области предстанет перед судом 47-летний житель села Бошино Карачевского района. Его обвиняют в гибели троих детей по неосторожности и уничтожении чужого имущества. Подробности рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал пожар, унесший жизни детей полутора, трех и четырех лет. Напомним трагедия случилась в апреле текущего года. Малыши были в тот день в загоревшемся доме.

Причиной трагедии стал неисправный газовый водонагреватель, который обвиняемый установил самостоятельно в нарушение требований противопожарной безопасности. Дальнейшая судьба фигуранта решится в Карачевском райсуде.