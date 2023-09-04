13 спецавтомобилей передали брянским дорожникам

Фото: Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза

В Брянске на площади Ленина в понедельник, 4 сентября, торжественно вручили ключи от новой техники предприятию «Брянскавтодор». Автопарк организации пополнился сразу 13 автомобилями. Речь идет о 10 самосвалах и трех LADA Vesta.

Успехи предприятия отметил губернатор Александр Богомаз. В течение последних трех лет специалисты компании привели в порядок свыше трех миллионов квадратных метров дорожного полотна. Простыми словами, это порядка 500 километров автострады. Кроме того, размер привлеченных инвестиций достиг почти 9,5 миллиардов рублей.

По словам главы региона, «Брянскавтодор» еще восемь лет назад практически готовился к банкротству. Благодаря грамотному подходу Юрия Мглинца в 2016 году предприятию удалось выйти из долгов и получить прибыль в размере 100 миллионов рублей. Сегодня организация задействована на строительстве дорог по всему региону, а также помогала при возведении защитных сооружений в приграничной полосе.