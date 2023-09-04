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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:44

Брянский приют для животных рассказал о собаке, которую приютили месяц назад

Лора ведет себя прилично, хозяева на нее не жалуются
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: администрация Брянска

Фото: администрация Брянска

Муниципальный приют для животных поделился пушистым приветом из дома.

«Всем привет передают большая девочка Лора и ее хозяева Сергей и Катя. Чуть меньше месяца назад мы сообщали, что ребята забрали Лору домой. Будущие хозяева ответственно готовились к приезду нового члена семьи, сделали большой просторный вольер», - уточнили в мэрии.

Лора ведет себя прилично, хозяева на нее не жалуются. Всеобщая любимица теперь первоклассница в Брянском спортивно-кинологическом центре «Велес». «Вы тоже можете подарить дом хвостику. Муниципальный приют для собак дорожного управления находится в Бежицком районе по улице Почтовой, 2–а. Группа Вконтакте — https://vk.com/public212269838», - добавили власти.