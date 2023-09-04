В топ-3 регионов с самой низкой стоимостью услуг ЖКХ вошла Брянская область

Фото: Иван Иванов

РИА Новости опубликовали рейтинг регионов по доле расходов населения на оплату услуг ЖКХ. Исследование провели специалисты агентства РИА Рейтинг по данным за 2022 год.

Эксперты оценили регионы по двум критериям: по доле расходов семей на ЖКХ в совокупных потребительских расходах, а также по объему денежных средств, затрачиваемых средней семьей на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива для освещения и отопления жилья.

В среднем по стране доля расходов на ЖКХ составляет 10 процентов семейного бюджета. А средняя величина платежки от коммунальщиков исчисляется 5071 рублем.

Брянская область вместе с Калмыкией и Курской областью вошла в топ-3 регионов с самой низкой стоимостью услуг ЖКХ. В 2022 году средняя брянская семья тратила на коммуналку 3121 рубль в месяц.

По доле расходов на ЖКХ в общих расходах семей Брянщина с 8,8 процентами находится на 17 месте. Куряне, кстати, вторые в рейтинге, у них эта доля составляет 6,6 процента.

Еще в двух соседних с Брянщиной регионах ситуация с ценами на ЖКХ тоже лучше, чем в среднем по стране. Калужская область с 9,1 процентами и 4006 рублями занимает в рейтинге 21 место, Орловская (9,9 и 3822) – на 46 позиции. В Смоленской области доля расходов на ЖКХ на 2,2 процента выше среднероссийского показателя, и регион занимает 80 место.

Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальные хозяйство в потребительских расходах – в среднем 13,5 процента - зафиксирована в Магаданской области, на Камчатке и Чукотке, отметили составители рейтинга. По средней сумме в платежке - почти 10 тысяч рублей в месяц – лидирует Москва. Свыше 8 тысяч рублей в месяц расходовали на коммуналку в Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Якутии.