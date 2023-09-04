Брянская горадминистрация: автобусов на улицах города меньше не стало

Фото: Брянская городская администрация

В сети появилась информация о том, что в Брянске сокращено число автобусов, которые выходят на городские маршруты. В администрации города опубликовали комментарий руководителя Брянского автотранспортного предприятия.

По его словам, плановый выпуск подвижного состава в количестве 227 единиц сокращаться не будет. Но информация, которая появилась в сети, отчасти верная.

«Действительно, в последнее время ряд автобусов встали на длительный ремонт. Исполнение контракта, который был заключен ПАТП с горадминистрацией, стало невозможным. По сути, снижение числа автобусов на маршрутах Брянска было постепенным длительным процессом. Движение общественного транспорта по факту не соответствовало графику, прописанному в контракте. Чтобы навести порядок в документации, был заключен очередной контракт, в котором прописан график движения автобусов, соответствующий действительности», - уточнили в мэрии.

Это, в частности, удобнее пассажирам, так как новый обновленный график движения исключает сорванные рейсы. Это когда автобус заявлен контрактом, включен в график, но по факту не выходит на маршрут, так как стоит на ремонте.

Когда автобусы будут отремонтированы, их выпустят на линию.

В сети появилась информация о том, что в Брянске сокращено число автобусов, которые выходят на городские маршруты. В администрации города опубликовали комментарий руководителя Брянского автотранспортного предприятия.

По его словам, плановый выпуск подвижного состава в количестве 227 единиц сокращаться не будет. Но информация, которая появилась в сети, отчасти верная.

«Действительно, в последнее время ряд автобусов встали на длительный ремонт. Исполнение контракта, который был заключен ПАТП с горадминистрацией, стало невозможным. По сути, снижение числа автобусов на маршрутах Брянска было постепенным длительным процессом. Движение общественного транспорта по факту не соответствовало графику, прописанному в контракте. Чтобы навести порядок в документации, был заключен очередной контракт, в котором прописан график движения автобусов, соответствующий действительности», - уточнили в мэрии.

Это, в частности, удобнее пассажирам, так как новый обновленный график движения исключает сорванные рейсы. Это когда автобус заявлен контрактом, включен в график, но по факту не выходит на маршрут, так как стоит на ремонте.

Когда автобусы будут отремонтированы, их выпустят на линию.