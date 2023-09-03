В брянском ГИБДД рассказали подробности жесткой аварии с погибшей

Фото: Иван Иванов

В пресс-службе УГИБДД по Брянской области рассказали подробности аварии на трассе А-240. В нем погибла 17-летняя девушка. ДТП произошло утром пятницы, 1 сентября, на 15 километре автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 37-летняя женщина за рулем Chevrolet Lacetti при перестроении из правой полосы в левую задела попутно двигавшийся автомобиль Renault, за рулем которого был 65-летний водитель. От удара Chevrolet вылетел на «встречку» и столкнулся с автомобилем Volvo XC-99 под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП пострадали три женщины. 17-летняя пассажирка Chevrolet от полученных травм скончалась на месте. Водитель этого автомобиля и 69-летняя пассажирка Volvo госпитализированы с тяжелыми травмами. Автоинспекторы проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства происшествия.