В России растет число денежных переводов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За три летних месяца только клиенты ВТБ совершили более 75 тысяч трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что составляет 54% от всех переводов в банке с начала года. Изначально наибольшую долю среди них занимали переводы в Таджикистан, однако во второй половине августа лидер по числу транзакций сменился – им стал Узбекистан.

С января по август розничные клиенты совершили более 140 тыс. переводов за рубеж на 21 млрд руб. Только за три летних месяца онлайн-пользователи перевели в дружественные страны 6,5 млрд рублей, проведя более 75 тысяч операций. Это в 6 раз превышает объем переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года, а также опережает на 70% показатели весенних месяцев и в 2,3 раза – зимних.

«Число и объем переводов в дружественные страны растет весь прошлый и текущий год. Это связано как с расширением географии переводов, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. В августе мы существенно расширили возможности переводов в Узбекистан. После подключения 26 банков-получателей, страна сразу вырвалась в лидеры по переводам. Сегодня банк предлагает розничным клиентам переводы за рубеж в 12 стран, до конца года число доступных направлений увеличится в три раза – до 30 стран. Ключевыми направлениями станут Турция и Индия», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.