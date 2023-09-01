Прививочная кампания стартовала в Брянской области

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В Брянской области началась прививочная кампания против гриппа. В регион поступила первая партия вакцины - больше 230 тысяч доз для взрослых и детей.

Делают прививки в любом медицинском учреждении региона. Врачи напоминают жителям Брянщины о важности своевременно пройти вакцинацию, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического сезона.

В качестве иммунизирующих препаратов в регионе доступны отечественные вакцины Совигрипп и Ультрикс-Квадри. Вкупе ожидается, что участниками прививочной компании станут порядка 60 процентов брянцев.