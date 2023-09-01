Брянский губернатор 1 сентября навестил родной вуз

Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

Сегодня, в День знаний, Александр Богомаз побывал в родном институте - БГИТУ. В годы его учебы Брянский государственный инженерно-технологический университет носил другое название, отметил губернатор в соцсетях.

По словам главы региона, за 93 года вуз именовался институтом, академией, университетом. Однако, несмотря на переименования, в стенах высшего учебного заведения сохранились особенная атмосфера и традиции.

К слову, многие выпускники БГИТУ стали успешными руководителями и государственными деятелями. Среди них депутат Госдумы Евгений Москвичев, заместители брянского губернатора, руководители, сотрудники органов региональной власти и специалисты многих сфер.

Александр Богомаз подчеркнул, что получать образование в данном вузе всегда было почетно и ответственно.

«Наши специалисты составляют основу инженерных кадров в ключевых отраслях экономики Брянщины и других регионов России. Здесь трудятся заслуженные ученые и изобретатели региона», - отметил глава региона.