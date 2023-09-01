В Брянской области 2 сентября пройдет праздник «Серебряная лира»

Фото: Музей А.К. Толстого в селе Красный Рог, vk.com/aktolstoy_museum

В субботу, 2 сентября, в брянском селе Красный Рог пройдет 57-ой Всероссийский праздник «Серебряная лира», посвященный наследию А.К. Толстого. Праздничная программа состоится в усадьбе поэта.

Торжество начнется с традиционной литии в 10.00 часов у церкви Успения Пресвятой Богородицы. На территории самой усадьбы весь день будут работать интерактивные площадки и мастер-классы для взрослых и детей.

Планируется выступление писателей из Москвы, Смоленской, Орловской, Белгородской областей. Со своим творчеством публику познакомят и брянские поэты. В доме поэта развернется концертная площадка. Классические романсы прозвучат в исполнении вокально-оперной студии им.М.Архангельской ГАУК «Брянский областной методический центр народное творчество». В овальном зале для зрителей прозвучат композиции, подготовленные Брянским городским академическим хором и областной филармонией.

Следует добавить, что будут работать уникальные экспозиции и выставка изделий мастеров декоративного творчества. С полной программой масштабного мероприятия можно познакомиться на сайте областного департамента культуры, а также в ВК-сообществе музея А.К. Толстого.

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