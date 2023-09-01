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НовостиОбщество1 сентября 2023 13:02

Ярмарка вакансий прошла в кадровом центре «Работа России» в Брянске

Компании предложили соискателям 150 вакансий
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

В кадровом центре «Работа России» в Брянске состоялась очередная ярмарка вакансий. В ней приняли участие пять предприятий из областного центра и Москвы, рассказали в пресс-службе регионального департамента социальной политики и занятости населения.

Представители компаний предложили соискателям 150 вакансий. Работодателей интересовали кандидаты как с рабочими специальностями - сварщик, фрезеровщик, так и с инженерными - ведущий энергетик, инженер-конструктор.

Пришедшие на ярмарку горожане получили ответы на вопросы, касающиеся специфики работы, условий труда, заработной платы, а также узнали о возможности обучения по специальностям, интересующим работодателей.