Соцсети: 17-летняя девушка погибла в ДТП в Брянской области

Фото: МЧС России по Брянской области

Жесткое ДТП случилось в 9:17 утра в пятницу на трассе А-240 около деревни Добрунь. Свидетели обратились в МЧС и сообщили, что на дороге столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Прибывшие на место аварии спасатели деблокировали зажатых в машинах людей.

В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили в ведомстве. Региональное ГИБДД информацию пока не комментировало. В социальных сетях тем временем появилась инфляция, что в аварии погибла 17-летняя пассажирка «Шевроле», а еще два человека получили травмы различной степени тяжести.