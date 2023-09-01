Брянский детский сад №144 заработает уже в понедельник

Фото: Брянская городская администрация.

В детском саду «Солнышко» прорвало трубу. Авария была серьезной – полностью затопило подвал. Оперативные службы города воду откачали быстро, но предстояло капитально отремонтировать инженерные сети, так как они были изрядно изношены. Специалисты оценили, что на выполнение такого объема работ понадобится неделя. Сотрудники городского водоканала, коммунальные службы проложили новые трубы. На территории садика работали четыре единицы техники, две бригады. К утру сегодняшнего дня работа была завершена.