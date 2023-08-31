Новое здание детсада открылось в брянской Жуковке

Фото: Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза

В канун Дня знаний в Жуковке открыли обновленное здание детского сада «Родничок». Его реконструировали и полностью оснастили за счет областного бюджета. На эти цели потребовалось свыше 280 миллионов рублей, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, наряду с обновлением дошкольного учреждения в Жуковке обустраивают пристройку к школе №1. Здесь будет располагаться столовая для учащихся. В целом, в муниципалитете ведется планомерная работа по обновлению учебных учреждений. Только за последние два года капитально отремонтировали четыре школы. Кроме того, не так давно построены спорткомплекс «Десна», ледовый дворец, а также обновился стадион «Лесная поляна».

«Все это делается для того, чтобы в каждом нашем районном центре были равные с городскими возможности для занятий спортом как у детей, так и у взрослых», - пояснил Александр Богомаз.