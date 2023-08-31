Фото: Володарская районная администрация города Брянска

В Володарском районе Брянска благоустроили двор, окруженный многоквартирными домами №58 и №60 по улице Димитрова, №9 и №11 по улице Пушкина, а также №8 по улице Никитина. Работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе районной администрации.

В среду, 30 августа, обновленную территорию осмотрела комиссия по приемке. Отмечается, что подрядчики обустроили пешеходные дорожки, сделали зону отдыха, а также организовали детскую и спортивную площадки, поставили урны.

Кроме того, появились дополнительные парковочные места и ограждения. С такими пожеланиями обращались местные жители. Одновременно украшением двора стали лавочки и современные фонари.