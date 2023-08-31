В Брянской области виновник ДТП с пятью пострадавшими выслушал приговор

Скриншот видео Госавтоинспекции Брянской области, vk.com

В Брянской области на скамье подсудимых оказался 18-летний житель Жуковки. Его признали виновным в ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Дорожное происшествие случилось 8 апреля около 23.00 на трассе «Олсуфьево — Гришина Слобода» в Жуковском районе. Автомобиль ВАЗ-21140 оказался в кювете и опрокинулся.

Изначально была информация, будто за рулем машины находился ее 20-летний владелец. Позже выяснилось, что с управлением не справился его приятель, который не имел водительского удостоверения. ДТП обернулось госпитализацией для двух вышеупомянутых парней, а также трех девушек. Двое из них не достигли совершеннолетия. Все пострадавшие получили различные травмы.

Суд приговорил бесправного водителя к условному лишению свободы на год. Кроме того, ему запрещено на протяжении полутора лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.