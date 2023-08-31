В детских садах и школах Брянска до 1 ноября отремонтируют крыши

Фото: Брянская городская администрация.

В управлении образования городской администрации составлен список дошкольных учреждений, крыши которых капитально отремонтируют. Это 26 детских садов из всех районов областного центра. Так же пришло время поменять кровлю в дошкольном отделении гимназии №1, в школах №11 и 66, уточнили в мэрии.

На работы потребуется 87 миллионов рублей. Часть денег на ремонт детских учреждений выделили из областного бюджета. До 1 ноября все садики и школы, где делают ремонт, получат новые крыши.