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НовостиОбщество31 августа 2023 12:25

В детских садах и школах Брянска до 1 ноября отремонтируют крыши

На работы потребуется 87 миллионов рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Брянская городская администрация.

Фото: Брянская городская администрация.

В управлении образования городской администрации составлен список дошкольных учреждений, крыши которых капитально отремонтируют. Это 26 детских садов из всех районов областного центра. Так же пришло время поменять кровлю в дошкольном отделении гимназии №1, в школах №11 и 66, уточнили в мэрии.

На работы потребуется 87 миллионов рублей. Часть денег на ремонт детских учреждений выделили из областного бюджета. До 1 ноября все садики и школы, где делают ремонт, получат новые крыши.