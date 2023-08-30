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НовостиОбщество30 августа 2023 14:41

В Брянске для ДШИ №10 купили музыкальные инструменты и аппаратуру

На оснащение школы искусств новым оборудованием потребовалось 4,5 миллиона рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Брянская городская администрация

Фото: Брянская городская администрация

В рамках нацпроекта «Культура» брянскую детскую школу искусств № 10 обеспечили новыми музыкальными инструментами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Большинство из поступивших инструментов будут осваивать участники школьного оркестра. Ребята и наставники уже опробовали новенькие скрипки, аккордеон, балалайки, баяны, домры и два пианино. Кроме того, для ДШИ купили учебную литературу и банкетки, а также электронную звуковую аппаратуру.

Следует добавить, что в следующем году в школе искусств ожидается не менее радостное событие - открытие концертного зала на 150 мест. Он будет размещаться в пристройке, которую начали возводить в августе.