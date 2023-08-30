440 метров рельсов сдали в металлолом жители брянских Клинцов

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В Брянской области на скамье подсудимых оказались двое жителей города Клинцы. Их признали виновными в краже рельс, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Установлено, что фигуранты вкупе похитили 440 метров рельсов с железнодорожных путей. Кроме того, добычей злоумышленников стали и крепления. Похищенное они сдали в точку приема металлолома, причинив филиалу ОАО «РЖД» ущерб в размере 547 271 рублей.

Содеянное обернулось для клинчан судимостью. Одного из них приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, второго наказали условным сроком на 2 года и 4 месяца. Наряду с этим, виновным предстоит оплатить 325 890 рублей в качестве ущерба.