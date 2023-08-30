Свыше 31 миллиона рублей выделили на работу с бездомными собаками в Брянске

Фото: Пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на работу с бездомными животными в этом году направлено больше 31 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Финансирование направлено на обустройство и содержание собак в муниципальном приюте, который открыт на улице Почтовой Бежицкого района. В учреждении трудятся 13 специалистов.

Специально для приюта была приобретена «Газель». Машина оснащена клетками, в которые попадают псы сразу после отлова на улицах. В настоящее время стоит вопрос о необходимости еще двух автомобилей, более маневренных.

Примечательно, что питомцы приюта обретают хозяев. За время работы неравнодушные брянцы забрали домой 170 собак. В целом, специалисты отловили около семи тысяч безнадзорных животных. Большинство из них после стерилизации выпускаются на волю.

По словам директора МБУ «Дорожное управление» Михаила Кастюшина, каждое животное оформляется документально. Отловленных собак стерилизуют в обязательном порядке, а также лечат в случае выявления болезней.