Брянскэнерго за 8 месяцев своими силами отремонтировало более 40 силовых трансформаторов

Фото: «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В филиале «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы цеха по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ за 8 месяцев 2023 года. Он создан на базе Унечского района электрических сетей «Брянскэнерго» в 2019 году с целью снижения затрат и сроков выполнения ремонтов, повышения квалификации персонала, выполнения ремонтов без привлечения сторонних организаций.

За отчетный период в цехе энергетики «Брянскэнерго» провели ремонт 41 трансформаторов суммарной мощностью 4,3 МВА. Работы осуществлялись хозспособом, что позволило получить экономический эффект – 1,2 млн. руб. Отремонтированное оборудование будет внедрено в электросетевой комплекс региона, а высвободившиеся средства направят на выполнение дополнительных работ по повышению надежности электроснабжения потребителей Брянской области в рамках производственных программ филиала.

Цех оснащен самым современным диагностическим и технологическим оборудованием. Это позволяет производить весь спектр необходимых работ: от выявления неисправности до полного капитального ремонта. Работы выполняет высококвалифицированный персонал – мастер и электромонтеры, которые прошли специальную подготовку на заводе – изготовителе.

Энергетики Унечского РЭС ремонтируют вышедшие из строя трансформаторы подразделений «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро».

«Функционирование ремонтного цеха позволяет нам снизить затраты и сократить сроки на выполнение ремонтов, что является важным фактором при подготовке электросетевого комплекса региона к успешному прохождению осенне-зимнего периода», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков.