Брянская администрация попросила не называть в сети адреса объектов, пострадавших от ВСУ

Фото: администрация Брянска

Брянская городская администрация обратилась ко всем жителям региона с просьбой не публиковать конкретные адреса объектов, пострадавших из-за атак украинских террористов. «Этой информацией пользуется вражеская сторона, что позволяет ей планировать дальнейшие террористические действия», - уточнили власти.

В мэрии добавили, что гражданам стоит пользоваться информацией и формулировками, опубликованными официальными источниками, так как от этого зависит безопасность жителей Брянска.