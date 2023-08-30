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НовостиПроисшествия30 августа 2023 8:09

Брянская администрация попросила не называть в сети адреса объектов, пострадавших от ВСУ

От этого напрямую зависит безопасность людей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: администрация Брянска

Фото: администрация Брянска

Брянская городская администрация обратилась ко всем жителям региона с просьбой не публиковать конкретные адреса объектов, пострадавших из-за атак украинских террористов. «Этой информацией пользуется вражеская сторона, что позволяет ей планировать дальнейшие террористические действия», - уточнили власти.

В мэрии добавили, что гражданам стоит пользоваться информацией и формулировками, опубликованными официальными источниками, так как от этого зависит безопасность жителей Брянска.