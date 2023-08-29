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НовостиОбщество29 августа 2023 15:36

Ремонт Одесской улицы завершается в Брянске

Подрядчиком на объекте выступает МБУ «Дорожное управление»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Брянска

Фото: Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Брянска

Благоустройство улицы Одесской в Володарском районе Брянска близится к завершению, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Капремонт организован по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В рамках запланированного специалисты МБУ «Дорожное управление» обновляют участок от улицы Пушкина до улицы Красной.

В настоящее время на проезжей части уложили новый асфальт. Одновременно выполнены работы по обустройству тротуаров. Также нанесена новая дорожная разметка.