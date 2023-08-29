Хирурга Суражской ЦРБ оправдали в Брянской области

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В Брянской области на скамье подсудимых оказался врач-хирурга Суражской ЦРБ. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

На основании следственной версии, аллергическая реакция вызвала у пациентки стеноз гортани. Но медик не стал выполнять неотложные реанимационные мероприятия. Речь идет о коникотомии и установке интубационной трубки для проведения искусственной вентиляции легких. В итоге женщина испытала кислородное голодание и умерла от удушья.

Однако в ходе судебного слушания выяснилось, что состояние потерпевшей ухудшалось стремительно. Кроме того, оказание медицинской помощи осложнялось отеком мягких тканей шеи и избыточным весом пациентки. Подсудимого оправдали с учетом вскрывшихся обстоятельств и ввиду отсутствия состава преступления.