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НовостиПроисшествия29 августа 2023 10:53

В Почепе под Брянском в ДТП погиб 52-летний мотоциклист

Мужчина скончался в реанимации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: УМВД России по Брянской области

Фото: УМВД России по Брянской области

28 августа в Почепе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 52-летний мужчина. Он двигался ехал на мотоцикле Honda по улице Мглинской. Навстречу двигался автомобиль ВАЗ-21093. Неожиданно водитель «девятки» стал поворачивать налево и сбил мотоциклиста.

С тяжелейшими травмами - открытые множественные переломы бедра и голени, травматический шок - байкера госпитализировали в реанимационное отделение. В больнице мужчина скончался.

Погибший в момент ДТП был в мотошлеме, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Автоинспекторы взяли биоматериалы для исследования на алкоголь.