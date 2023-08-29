Велосипедистка, попавшая в ДТП под Брянском, скончалась по пути в больницу

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В городе Унеча Брянской области в после жесткого ДТП погибла велосипедистка. Авария произошла около 13.15 на 1 км автодороги «Унеча-Сураж». По предварительной информации УГИБДД по области, 27-летний водитель автомобиля Datsun On-Do сбил 25-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении и стала поворачивать.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и скончалась по пути в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожной трагедии.