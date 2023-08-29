Железнодорожный переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыт 29 августа

Фото: РЖД

В пресс-службе управления ГИБДД по Брянской области сообщили об ограничении в ближайшие дни движения транспорта на двух железнодорожных переездах. Во вторник, 29 августа, полностью закроют железнодорожный переезд 423 км станции Навля. Ограничение будет действовать в течение шести часов - с 10.00 до 16.00.

А с 21.00 понедельника, 4 сентября, будет ограничен проезд через железнодорожный переезд 89 км пк 8 станции Карачев. Ограничения продлятся до 06.00 вторника, 5 сентября. Ситуация повторится с вечера 5 сентября – ремонтники будут работать в ночное время.

Движение автотранспорта в эти две ночи будет организовано по одной полосе, предупредили сотрудники ГИБДД.

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