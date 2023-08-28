По индексу промышленного производства Брянская область на 2 месте в ЦФО

Фото: Правительство Брянской области

За семь месяцев индекс промышленного производства в Брянской области вырос на 14,3 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Информацию за январь-июль 2023 года сообщили в Брянскстате. Выяснилось, что регион занял второе место в ЦФО и шестое в стране.

Индекс промпроизводства в обрабатывающих отраслях еще выше – 115,9 процента. По этому показателю регион находится на пятом месте в округе и 11-ом по стране.

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