Брянский ансамбль "Зарянка" вернулся из Санкт-Петербурга с победой

Фото: Брянская городская администрация

Брянский Образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка» успешно выступил на сцене XXXIX Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Праздник детства». Масштабное событие проходило в Санкт-Петербурге и объединило юных артистов из разных уголков России и Республики Беларусь.

Выступление брянского коллектива стало запоминающимся. Эксперты жюри высоко оценили мастерство исполнителей, игру на музыкальных инструментах и костюмы, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Зарянка» заслужила диплом Лауреата первой степени в категории «Вокальное искусство-народный вокал». Кроме того, ансамбль наградили специальным дипломом «За сохранение национальных культурных традиций».

Следует добавить, что на счету коллектива множество побед в различных мероприятиях. Занимаются ребята на площадке ГДК железнодорожников под управлением Татьяны Ситниковой.