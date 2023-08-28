Новые троллейбусы выйдут на улицы Брянска

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянское троллейбусное управление получило три новых «Адмирала». Современные машины приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба городской администрации.

Новые машины будут курсировать по маршруту №12 «Камвольный комбинат – Телецентр». При этом в салонах не будет контролеров. Технику выпустят в рейс в ближайшее время, после специальной подготовки. Сейчас специалисты оснащают прибывшие троллейбусы необходимым оборудованием и программным обеспечением.

Кроме того, ожидается, что до 10 сентября Брянск получит еще одну партию «Адмиралов». Ожидается поступление 14 троллейбусов, которые поставят на обслуживание маршрута №12. В мэрии пояснили, что с первых дней октября график движения электротранспорта по данному направлению изменится. Первый троллейбус отправится в путь в 6:00 и будет перевозить пассажиров до 23:00.