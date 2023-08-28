В Брянске прошла традиционная августовская педконференция

Фото: Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.

На традиционной августовской педконференции в Брянске подвели итоги завершившегося учебного года и обозначили перспективы наступающего образовательного сезона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, на сегодняшний день 180 педагогов удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Наряду с опытными наставниками, в образовательные учреждения приходят молодые кадры. 1 сентября приступят к обучению ребят 209 молодых специалистов.

Касательно успехов выпускников следует добавить, что высшую оценку на экзаменах получили 109 учащихся. В минувшем году «стобалльников» было меньше на 17 человек.