66-летний Александр Барабанов без вести пропал в Брянской области

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Брянской области разыскивают 66-летнего Александра Барабанова, местонахождение которого неизвестно с 21 августа. Ориентировку на пропавшего опубликовали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Известно, что рост у пенсионера - 176 см, телосложение нормальное. У мужчины темно-русые волосы с проседью и серые глаза.

В последний раз, когда пропавшего видели, он был одет в сине-фиолетовую рубашку с коротким рукавом, черные штаны с белыми полосками по бокам, черные туфли. На голове у него была светло-коричневая кепка.

При себе у мужчины был черный рюкзак. Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом, просят позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия «Лиза Алерт») или 02, 102 (полиция).

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