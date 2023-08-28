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НовостиОбщество28 августа 2023 13:01

Певица из Брянска Анастасия Гладилина стала участницей телешоу «Голос. Уже не дети»

Шоу стартует 1 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Шоу «Голос. Дети».

Фото: Шоу «Голос. Дети».

Анастасия Гладилина из Брянска примет участие в телешоу «Голос. Уже не дети», которое стартует на Первом канале 1 сентября. За победу сразятся повзрослевшие победители и финалисты разных сезонов шоу «Голос. Дети». Наставникам будут Полина Гагарина, Пелагея, Дима Билан и Егор Крид.

Напомним, Анастасия Гладилина была участницей V сезона телешоу (2018 год) и заняла третье место. Сейчас она живет в Москве и учится в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».