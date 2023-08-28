29 августа в Брянской области ожидаются дожди, туман и сильный ветер

Местами ляжет туман. Фото: Иван Иванов.

Во вторник, 29 августа, в Брянской области ожидается переменная облачность. Ночью повсеместно, днем местами пойдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируется гроза. Ночью и утром местами ляжет туман, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Ветер восточной четверти ночью будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +12ºC до +17ºC, днём от +22ºC до +27ºC.

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