Спрос на вклады увеличился в 2,6 раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые восемь дней после повышения ставок клиенты открыли в ВТБ около 149,7 тысячи рублевых депозитов, что в 2,6 раза превышает показатель за предшествующий аналогичный период. Общий объем размещенных средств составил более 812 млрд рублей.

"Решение регулятора резко повысить ключевую ставку привело к росту доходности сберегательных продуктов в российских банках. Обновленные условия обеспечили значительный дополнительный приток вкладчиков. Клиенты стремятся зафиксировать высокий процент, в том числе - на длительный срок, защитить свои средства от инфляции и обеспечить сберегательную "подушку" в новых условиях. Предполагаем, что этот тренд будет продолжен, и часть клиентов захочет нарастить текущие накопления для будущих покупок", – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

По статистике экспертов ВТБ, в текущих условиях размещать средства россияне предпочитают в основном на три месяца. Средний чек одного депозита среди клиентов массовой розницы составляет 515 тысяч рублей.

Кратный рост спроса на рублевые вклады также зафиксировал и РНКБ (входит в группу ВТБ), скорректировавший ставки с 22 августа. За первые два дня после запуска новых условий клиенты открыли в этом банке около 7 тыс. депозитов, тогда как обычно оформляют около 600 вкладов ежедневно. В результате объем портфеля рублевых депозитов РНКБ вырос на 0,5 млрд и достиг 82,7 млрд рублей.