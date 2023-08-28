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НовостиПроисшествия28 августа 2023 12:03

В Брянской области 61-летний мужчина погиб в пожаре

Тело погибшего нашли после того, как потушили огонь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: ГУ МЧС России по Брянской области

Фото: ГУ МЧС России по Брянской области

28 августа в Брянской области произошел пожар, в результате которого погиб человек. Информация о возгорании на Луговой улице в селе Хотылево Брянского района в региональном МЧС получили 9:53. Полыхал частный жилой дом. Пожарные тушили возгорание около 1,5 часов, после чего в одном из помещений обнаружили труп 61-летнего мужчины. «Жилой дом поврежден огнем по всей площади. Причина пожара устанавливается», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.