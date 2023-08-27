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НовостиПроисшествия27 августа 2023 12:32

В Севском районе на пожаре дома погибла 86-летняя хозяйка

Причину возгорания устанавливают
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.

В Севском районе на пожаре дома погибла 86-летняя хозяйка. Сигнал о возгорании в деревне Саранчино по улице Центральной на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 27 августа около двух часов ночи. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место ЧП выезжали пожарно-спасательные расчеты на двух пожарных машинах. Установили, что горит жилой дом.

- На тушении пожара подали два ручных ствола, - говорят в МЧС. – Пожар локализовали к половине третьего ночи, к половине пятого утра потушили полностью. Причину возгорания устанавливают.