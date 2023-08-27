В брянских Клинцах 34-летний мужчина угодил под колеса иномарки. ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера на улице Скачковской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Ягуар» сбил 34-летнего мужчину. Он перебегал дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

- В ДТП пешеход получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правого плеча, рваную рану голени, - об этом сообщают в Госатвоинспекции. – Мужчину госпитализировали.