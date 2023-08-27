В Унечском районе 42-летний водитель фуры врезался в дерево и погиб. ДТП произошло 26 августа в восьмом часу вечера на 101 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «Ман» с полуприцепом ехал со стороны Брянска в направлении Новозыбкова. Он не справился с управлением, угодил в кювет и врезался в дерево.

- Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, - говорят в Госавтоинспекции.