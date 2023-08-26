Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянцу суд не изменил приговор за пьяную езду . В силу вступил приговор Новозыбковского городского суда от 13 июня 2023 года. 34-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что его и раньше наказывали за подобное нарушение. А 23 апреля мужчина в пьяном виде снова сел за руль автомобиля.

В суде нарушитель полностью признал свою вину.

- Мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ и на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - рассказали в прокуратуре.

Автомобиль виновного «Хендай Эланта» конфисковали в собственность государства.

Мужчина не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке, указывая о незаконности конфискации принадлежащего ему автомобиля. Он просил приговор в данной части изменить и возвратить автомобиль.

Апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобу отклонила, а приговор суда оставила без изменения.