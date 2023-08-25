Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске 20-летнюю мошенницу отправили в колонию. Жительница Калужской области стала фигуранткой уголовного дела по двум статьям: «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере» и «Покушение на мошенничество». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что девушка была курьером преступной группы. Она должна была забирать у обманутых пенсионеров деньги для последующего перевода сообщникам. Для обмана потерпевших преступниками использовалась вымышленная история о произошедшем ДТП с участием их родственников, денежные средства якобы были нужны для оплаты медицинской помощи пострадавшим и оказания помощи в освобождении от ответственности.

От промыслов злоумышленнице в ноябре 2022г ода в Орле и Брянске пострадали 11 человек в возрасте от 76 до 78 лет. Общая сума похищенных денег составила больше 1,6 миллиона рублей.

- Суд приговорил девушку к пяти годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Судом удовлетворил исковые требования всех потерпевших о взыскании с виновной всей суммы причиненного материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.