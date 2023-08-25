Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 13:21

В Брянске 27 августа ограничат движение и парковку транспорта по проспекту Героев

В городе пройдет чемпионат по триатлону
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске 27 августа с 5:00 до 14:00 ограничат движение и парковку транспорта по проспекту Героев - от проспекта Московского в Фокинском районе до улицы Никитина в Володарском районе. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Это связано с проведением открытого чемпионата Брянской области по триатлону на олимпийскую дистанцию.

- Исключение будет сделано для оперативных служб, автомобилей участников мероприятия и спецавтомобилей ГФС России в городе Брянске, - рассказали в мэрии города. - Водителей просим использовать альтернативные пути движения.