В Брянске 27 августа ограничат движение и парковку транспорта по проспекту Героев

В Брянске 27 августа с 5:00 до 14:00 ограничат движение и парковку транспорта по проспекту Героев - от проспекта Московского в Фокинском районе до улицы Никитина в Володарском районе. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Это связано с проведением открытого чемпионата Брянской области по триатлону на олимпийскую дистанцию.

- Исключение будет сделано для оперативных служб, автомобилей участников мероприятия и спецавтомобилей ГФС России в городе Брянске, - рассказали в мэрии города. - Водителей просим использовать альтернативные пути движения.